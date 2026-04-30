El puente del 1 de mayo de 2026 dejará en Ceuta un tiempo primaveral, con temperaturas suaves, presencia de nubes y posibilidad de algunos chubascos, especialmente durante el sábado y el domingo. No se espera un episodio de frío ni de calor intenso, aunque la inestabilidad podría condicionar algunos planes al aire libre.

Para este viernes 1 de mayo, la previsión apunta a una jornada agradable, con cielos parcialmente soleados y temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 20 grados. Será, previsiblemente, el día más favorable del puente para pasear por el centro, la Marina, el Parque Marítimo o realizar actividades al aire libre.

El sábado 2 de mayo llegará con más nubosidad y con probabilidad de algunos chubascos durante la mañana. A lo largo del día predominará un ambiente principalmente nublado, aunque las temperaturas se mantendrán estables, con máximas cercanas a los 20 grados y mínimas en torno a los 16 grados.

La situación seguirá algo variable el domingo 3 de mayo, con intervalos de claros y nubes, pero también con posibilidad de chubascos tanto por la mañana como por la tarde. Los termómetros podrían subir ligeramente hasta los 21 grados, manteniendo un ambiente templado pese a la inestabilidad.

En el entorno del Estrecho, el tiempo también será cambiante. En Tarifa, el puente se presenta más fresco y nuboso, con máximas entre 17 y 18 grados y posibilidad de chubascos durante las tres jornadas, especialmente el viernes por la tarde, el sábado y el domingo.

En Cádiz, el panorama será algo más estable, con sol y nubes durante el viernes, cielos variables el sábado y ambiente parcialmente soleado el domingo. Las máximas se moverán entre los 20 y 21 grados, valores muy parecidos a los previstos para Ceuta.

Más al este, Málaga disfrutará de un puente algo más cálido, con máximas de hasta 23 grados el viernes. El sábado podría registrarse algo de lluvia por la mañana, aunque el domingo volvería a imponerse un ambiente parcialmente soleado y agradable, con máximas próximas a los 22 grados.

En conjunto, el puente estará marcado por un tiempo suave, típico de la primavera, pero con cierta inestabilidad en Ceuta y el área del Estrecho. La recomendación para residentes y visitantes es aprovechar especialmente el viernes para las actividades al aire libre y mantener a mano el paraguas durante el fin de semana.