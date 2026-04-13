La ciudad autónoma se prepara para recibir la segunda edición del Tech Summit, un evento clave que reunirá a los principales actores de la economía digital y el ecosistema emprendedor los días 15 y 16 de abril.

Ceuta se posiciona una vez más en el epicentro de la vanguardia tecnológica. Según informa El Faro de Ceuta, el Auditorio de la ciudad será la sede los próximos 15 y 16 de abril del II Ceuta Tech Summit, una cita diseñada para transformar ideas en realidades de negocio y fortalecer el eje de innovación entre los continentes europeo y africano.

Un ecosistema de oportunidades

El evento, impulsado por la Ciudad Autónoma en colaboración con Alhambra Venture y Ceuta Open Future, no busca ser una simple conferencia tecnológica. Su propósito es actuar como un catalizador donde el talento, la inversión y las instituciones converjan para generar alianzas estratégicas.

El programa de este año destaca por su ambición, enfocándose en tres pilares fundamentales:

Conocimiento: Ponencias y mesas redondas sobre Inteligencia Artificial, blockchain y nuevos modelos digitales.

Ponencias y mesas redondas sobre Inteligencia Artificial, blockchain y nuevos modelos digitales. Negocio: Sesiones de networking intensivo para conectar emprendedores con fondos de inversión.

Sesiones de networking intensivo para conectar emprendedores con fondos de inversión. Talento: Espacios dedicados a la formación y al desarrollo de proyectos escalables.

El «Pitch»: El momento de la verdad

Uno de los puntos de mayor expectación serán las sesiones de pitch. En este espacio, diversas startups seleccionadas —incluyendo proyectos locales— dispondrán de unos minutos decisivos para presentar sus propuestas ante inversores de primer nivel. Estos encuentros directos representan para muchos emprendedores la oportunidad definitiva para obtener financiación y escalar sus empresas.

Ceuta como destino tecnológico

Más allá de las jornadas de debate, el summit sirve como escaparate de las ventajas competitivas de la ciudad. Su privilegiado marco fiscal, su ubicación geográfica única y una estrategia institucional volcada en la digitalización son los argumentos con los que Ceuta busca atraer proyectos innovadores de largo recorrido.