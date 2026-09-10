El sindicato policial JUPOL ha dado la voz de alarma ante la complicación de la convivencia y el incremento de la tensión en Ceuta. Según ha manifestado su portavoz, Laura García, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado afrontan su labor diaria en la ciudad con «muchísima frustración» debido a la falta de medios y a una dinámica de intervenciones que califica de «sinsentido».

Lee tambien: El Sindicato Médico advierte del riesgo de colapso sanitario en Ceuta ante el otoño

«Una olla a presión» en la ciudad

Desde la organización sindical señalan que la labor de la Policía Nacional se está reduciendo a «apagar fuegos» de forma constante ante la proliferación de peleas, disputas con armas blancas o de balines y la reaparición de asentamientos chabolistas al poco tiempo de ser desalojados.

Lee tambien: El Sindicato Médico de Ceuta alerta del riesgo sanitario ante la llegada del frío a la ciudad

García ha advertido de que la situación actual se asemeja a «una olla a presión» que acumula tensión entre la ciudadanía y que «en algún momento estallará». Entre las causas principales, apunta a la percepción de impunidad entre quienes cometen infracciones:

«Los invasores cada vez están más crecidos porque se les está lanzando el mensaje de que aquí no pasa nada y tienen una sensación de impunidad muy peligrosa».

Malestar vecinal y desigualdad en las sanciones

El sindicato visibiliza la indignación de los vecinos de zonas como la playa del Trampolín, quienes denuncian fiestas nocturnas continuadas, consumo de alcohol y sustancias, así como el establecimiento de comercio ilegal a pie de playa.

JUPOL precisa que, si bien la Policía Nacional actúa con rotundidad ante cualquier hecho constitutivo de delito, la gestión de las infracciones administrativas y la venta ambulante —competencia de la Policía Local— responde a directrices políticas. Esto, según la portavoz, genera un agravio comparativo para los ceutíes, sometidos habitualmente al cumplimiento estricto de las ordenanzas municipales.

Cifras sobre menores en la ciudad

Durante su intervención, García ofreció asimismo datos sobre los menores de edad que se encuentran actualmente en Ceuta:

Concepto Cifras reportadas Menores filiados 1.900 Solicitudes de plaza para reubicación ~2.600 Previsión máxima Hasta 3.000

La portavoz sindical subrayó que las fuerzas de seguridad continúan trabajando para mantener a estos menores «localizados y filiados perfectamente», al tiempo que insistió en la necesidad urgente de dotar a los agentes de herramientas y medios materiales suficientes para restituir la seguridad y el orden público en Ceuta.