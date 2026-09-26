La presentadora se pondrá al frente de la mesa de mezclas el próximo 11 de octubre en el restaurante de Dabiz Muñoz con motivo de la ‘closing party’ del establecimiento.

La presentadora Cristina Pedroche ha anunciado su inicio en una nueva faceta profesional como DJ, actividad en la que debutará públicamente el próximo domingo 11 de octubre en Ibiza. El estreno de la conductora televisiva tras la mesa de mezclas tendrá lugar a las 11:00 horas durante la celebración de la fiesta de cierre de temporada de StreetXO, el espacio gastronómico que su marido, el chef Dabiz Muñoz, regenta en la isla balear. Esta noticia se produce escasos días después de la reincorporación de Pedroche al programa ‘Zapeando’, tras haber permanecido varios meses apartada de las pantallas para volcarse en su entorno familiar.

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La propia presentadora se ha encargado de comunicar este nuevo proyecto profesional a través de sus perfiles en redes sociales, donde ha compartido el cartel promocional de su primera sesión musical y ha detallado el proceso de preparación que ha llevado a cabo antes de dar este paso. Pedroche ha precisado que esta incursión no responde a una decisión improvisada de última hora, señalando que ha dedicado múltiples horas a practicar, realizar mezclas de canciones, corregir errores y repetir el proceso. En sus publicaciones, ha manifestado haber alcanzado un elevado nivel de dedicación en el aprendizaje de esta disciplina, anunciando de manera pública su nueva faceta bajo la denominación de «DJ Pedroche».

El escenario elegido para la primera sesión musical de la presentadora está directamente vinculado a su entorno personal. La ‘closing party’ de StreetXO Ibiza servirá de marco para este estreno a las 11:00 de la mañana, coincidiendo con el fin de la temporada del establecimiento propiedad de Dabiz Muñoz. Ante la comunicación de la cita, el cocinero reaccionó públicamente en redes sociales celebrando el proyecto de su esposa, mientras que diversos rostros conocidos del ámbito mediático, tales como Paula Echevarría, Blanca Suárez, Anna Simon o Dioni Martín —componente del grupo Camela—, mostraron su apoyo al anuncio. En el caso del integrante de Camela, este consultó a la presentadora sobre la posibilidad de incorporar temas de su formación en el repertorio.

Respecto al planteamiento de su intervención musical en la cabina del restaurante ibicenco, Pedroche ha indicado que afronta la cita con la intención de ofrecer una selección de temas adecuados para el ambiente festivo del evento de cierre, manteniendo una actitud acorde al carácter del encuentro programado en la isla.