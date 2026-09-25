Hoy, 26 de septiembre, el santoral católico honra a Santos Cosme y Damián, médicos y mártires del siglo III, recordados por ejercer la medicina gratuita en Siria y venerados como patronos de médicos, cirujanos y farmacéuticos.

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En Ceuta algunas parroquias incluyen su memoria en las celebraciones y profesionales sanitarios suelen rezar por el correcto ejercicio de la profesión.

Santos Cosme y Damián (s. III)

Según la tradición, Cosme y Damián fueron hermanos que ejercieron la medicina de forma gratuita en Siria. El relato martirial sitúa su muerte en el contexto de las persecuciones contra los cristianos del siglo III, aunque no todos los detalles biográficos son verificables con precisión histórica.

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Su figura pasó pronto a la devoción cristiana y su recuerdo se vincula con la caridad y el servicio sanitario. Por ello son invocados como patronos de médicos, cirujanos y farmacéuticos, y la idea de la medicina sin cobrar acompaña su conmemoración del 26 de septiembre.

Otros santos que se celebran el 26 de septiembre

San Gedeón de Manasés : juez de Israel, personaje del Libro de los Jueces (tribu de Manasés ).

: juez de Israel, personaje del (tribu de ). San Senador de Albano : mártir cristiano de los primeros siglos, venerado en Albano (región del Lacio ).

: mártir cristiano de los primeros siglos, venerado en (región del ). San Eusebio de Bolonia : obispo de Bolonia , relacionado con la defensa de la doctrina católica frente al arrianismo y con la promoción de la vida consagrada (s. IV).

: obispo de , relacionado con la defensa de la doctrina católica frente al y con la promoción de la vida consagrada (s. IV). San Esteban de Rossano : monje de Rossano , fallecido en torno al año 1001 .

: monje de , fallecido en torno al año . San Nilo el Joven : abad y monje-ermitaño nacido en Rossano , fundador de Grottaferrata (f. 1004 ).

: abad y monje-ermitaño nacido en , fundador de (f. ). Beata Lucía de Caltagirone : virgen, perteneciente a la Tercera Orden Regular de San Francisco (f. 1400 ).

: virgen, perteneciente a la (f. ). Santos Sebastián Nam I-gwan , Lucía Kim , Catalina Yi , Magdalena Cho y ocho compañeros : mártires coreanos perseguidos y muertos en Seúl (f. 1839 ).

, , , y : mártires coreanos perseguidos y muertos en (f. ). Santa Teresa Couderc : virgen y fundadora, fallecida en 1885 .

: virgen y fundadora, fallecida en . Beato Gaspar Stanggassinger : presbítero redentorista alemán, dedicado a la formación y educación de los jóvenes (f. 1899 ).

: presbítero redentorista alemán, dedicado a la formación y educación de los jóvenes (f. ). Beato Luis Tezza : presbítero y fundador italiano, vinculado a los Ministros de los Enfermos (f. 1923 ).

: presbítero y fundador italiano, vinculado a los (f. ). Beata Crescencia Valls Espí : virgen y mártir, con referencia a su obra en la Congregación de las Hijas de San Camilo (f. 1936 ).

: virgen y mártir, con referencia a su obra en la Congregación de las (f. ). Beata María del Olvido Noguera Albelda : virgen y mártir española, muerta en Puerto de Canals (Valencia) durante la persecución religiosa de 1936 .

: virgen y mártir española, muerta en (Valencia) durante la persecución religiosa de . Beato Buenaventura Esteve Flors : presbítero y mártir español, fallecido en Benifairó de la Valldigna (Valencia) en 1936 .

: presbítero y mártir español, fallecido en (Valencia) en . Beata María Jordá Botella : virgen y mártir española, fallecida en Gilet durante la persecución religiosa de 1936 .

: virgen y mártir española, fallecida en durante la persecución religiosa de . Beato León Legua Martí : presbítero y mártir, español, fallecido durante la persecución religiosa de 1936 .

: presbítero y mártir, español, fallecido durante la persecución religiosa de . Beato Manuel Legua Martí: presbítero, español y perteneciente a los Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, nacido Manuel Legua Martí y muerto en Madrid durante la persecución de 1936.

Fuentes: relación del santoral del 26 de septiembre.

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