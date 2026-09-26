Ceuta, sábado 26 de septiembre de 2026: prioriza la comunicación y evita decisiones impulsivas.
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Las predicciones para hoy se centran en salud, amor y trabajo según el signo. En una jornada con desplazamientos habituales entre el centro y los barrios, conviene ajustar los tiempos y revisar pequeños compromisos antes de asumir otros nuevos.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Canaliza la iniciativa con criterio: pide turno en las conversaciones pendientes y concreta acuerdos.
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- Color: rojo apagado
- Amor: buen día para reabrir un diálogo
- Salud: cuida la tensión y los horarios de descanso
- Dinero: avances si revisas gastos pequeños
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La estabilidad te favorece, pero revisa el plan para que el trabajo sea sostenible a medio plazo.
- Color: verde bosque
- Amor: calma para recuperar la complicidad
- Salud: hidrátate y evita excesos de última hora
- Dinero: piensa en compras que aporten valor
- Número de la suerte: 3
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La mente funciona rápida; aprovecha los trayectos en Ceuta para ordenar ideas y mensajes y evitar malentendidos.
- Color: azul acero
- Amor: fechas y planes que se hablan mejor en persona
- Salud: presta atención a la garganta y al aire acondicionado
- Dinero: revisa suscripciones y pagos recurrentes
- Número de la suerte: 11
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Protege tu energía: si notas cansancio, prioriza lo esencial y reduce compromisos innecesarios.
- Color: plata suave
- Amor: sensibilidad a flor de piel; responde con calma
- Salud: descanso y alimentación regular
- Dinero: cautela antes de cerrar acuerdos
- Número de la suerte: 5
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu carisma suma en equipo. Si trabajas con público, tu forma de explicar marcará la diferencia.
- Color: dorado
- Amor: buen momento para mostrar interés sin rodeos
- Salud: cuida la respiración y el ritmo
- Dinero: foco en ingresos más que en promesas
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La organización te da ventaja: dedica tiempo a ordenar papeles, agendas o tareas pendientes para afinar el día.
- Color: gris perla
- Amor: afecto en lo práctico, sin exigencias
- Salud: atención a la espalda y a la postura
- Dinero: buena oportunidad para planificar
- Número de la suerte: 2
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Busca acuerdos sencillos para recuperar el equilibrio. Mantén un tono sereno ante las diferencias.
- Color: rosa empolvado
- Amor: conversación con intención de entendimiento
- Salud: evita excesos de sal y mantén la hidratación
- Dinero: negocia con calma y por escrito
- Número de la suerte: 6
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Se abren oportunidades para cerrar temas emocionales; en el trabajo, cuida cómo comunicas decisiones importantes.
- Color: negro granate
- Amor: sinceridad que fortalece si no hiere
- Salud: revisa hábitos nocturnos y pantallas
- Dinero: evita riesgos innecesarios
- Número de la suerte: 4
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La energía favorece el movimiento con objetivos claros. Planifica de forma realista y medible.
- Color: azul marino
- Amor: el humor ayuda a limar asperezas
- Salud: caminatas y estiramientos te sientan bien
- Dinero: controla impulsos de última hora
- Número de la suerte: 12
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Valoras los resultados; una revisión de procesos en el trabajo puede ahorrar tiempo.
- Color: marrón cuero
- Amor: constancia y hechos más que palabras
- Salud: cuida el estrés acumulado
- Dinero: prioriza lo urgente y lo necesario
- Número de la suerte: 8
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Escucha antes de responder; la creatividad surge si das espacio a otras opiniones en el equipo.
- Color: turquesa
- Amor: facilita el entendimiento con mensajes claros
- Salud: buena respuesta a rutinas ligeras y constantes
- Dinero: ojo con gastos por novedades
- Número de la suerte: 10
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La jornada favorece la empatía; si hay malentendidos, acláralos con paciencia y ejemplos concretos.
- Color: azul suave
- Amor: ternura y tiempo compartido
- Salud: cuida la calidad del sueño
- Dinero: revisa deudas y pagos pendientes
- Número de la suerte: 1
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Consejo astral para hoy
Combina intención y orden: define una prioridad laboral, un gesto concreto para el afecto y una acción práctica para la salud.
En Ceuta, ajusta ese plan a tus tiempos reales teniendo en cuenta los desplazamientos entre el centro y los barrios.