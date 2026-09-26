Ceuta, sábado 26 de septiembre de 2026: prioriza la comunicación y evita decisiones impulsivas.

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Las predicciones para hoy se centran en salud, amor y trabajo según el signo. En una jornada con desplazamientos habituales entre el centro y los barrios, conviene ajustar los tiempos y revisar pequeños compromisos antes de asumir otros nuevos.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Canaliza la iniciativa con criterio: pide turno en las conversaciones pendientes y concreta acuerdos.

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Color: rojo apagado

Amor: buen día para reabrir un diálogo

Salud: cuida la tensión y los horarios de descanso

Dinero: avances si revisas gastos pequeños

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad te favorece, pero revisa el plan para que el trabajo sea sostenible a medio plazo.

Color: verde bosque

Amor: calma para recuperar la complicidad

Salud: hidrátate y evita excesos de última hora

Dinero: piensa en compras que aporten valor

Número de la suerte: 3

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente funciona rápida; aprovecha los trayectos en Ceuta para ordenar ideas y mensajes y evitar malentendidos.

Color: azul acero

Amor: fechas y planes que se hablan mejor en persona

Salud: presta atención a la garganta y al aire acondicionado

Dinero: revisa suscripciones y pagos recurrentes

Número de la suerte: 11

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Protege tu energía: si notas cansancio, prioriza lo esencial y reduce compromisos innecesarios.

Color: plata suave

Amor: sensibilidad a flor de piel; responde con calma

Salud: descanso y alimentación regular

Dinero: cautela antes de cerrar acuerdos

Número de la suerte: 5

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu carisma suma en equipo. Si trabajas con público, tu forma de explicar marcará la diferencia.

Color: dorado

Amor: buen momento para mostrar interés sin rodeos

Salud: cuida la respiración y el ritmo

Dinero: foco en ingresos más que en promesas

Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La organización te da ventaja: dedica tiempo a ordenar papeles, agendas o tareas pendientes para afinar el día.

Color: gris perla

Amor: afecto en lo práctico, sin exigencias

Salud: atención a la espalda y a la postura

Dinero: buena oportunidad para planificar

Número de la suerte: 2

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Busca acuerdos sencillos para recuperar el equilibrio. Mantén un tono sereno ante las diferencias.

Color: rosa empolvado

Amor: conversación con intención de entendimiento

Salud: evita excesos de sal y mantén la hidratación

Dinero: negocia con calma y por escrito

Número de la suerte: 6

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Se abren oportunidades para cerrar temas emocionales; en el trabajo, cuida cómo comunicas decisiones importantes.

Color: negro granate

Amor: sinceridad que fortalece si no hiere

Salud: revisa hábitos nocturnos y pantallas

Dinero: evita riesgos innecesarios

Número de la suerte: 4

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La energía favorece el movimiento con objetivos claros. Planifica de forma realista y medible.

Color: azul marino

Amor: el humor ayuda a limar asperezas

Salud: caminatas y estiramientos te sientan bien

Dinero: controla impulsos de última hora

Número de la suerte: 12

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Valoras los resultados; una revisión de procesos en el trabajo puede ahorrar tiempo.

Color: marrón cuero

Amor: constancia y hechos más que palabras

Salud: cuida el estrés acumulado

Dinero: prioriza lo urgente y lo necesario

Número de la suerte: 8

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Escucha antes de responder; la creatividad surge si das espacio a otras opiniones en el equipo.

Color: turquesa

Amor: facilita el entendimiento con mensajes claros

Salud: buena respuesta a rutinas ligeras y constantes

Dinero: ojo con gastos por novedades

Número de la suerte: 10

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La jornada favorece la empatía; si hay malentendidos, acláralos con paciencia y ejemplos concretos.

Color: azul suave

Amor: ternura y tiempo compartido

Salud: cuida la calidad del sueño

Dinero: revisa deudas y pagos pendientes

Número de la suerte: 1

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Consejo astral para hoy

Combina intención y orden: define una prioridad laboral, un gesto concreto para el afecto y una acción práctica para la salud.

En Ceuta, ajusta ese plan a tus tiempos reales teniendo en cuenta los desplazamientos entre el centro y los barrios.

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