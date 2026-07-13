La segunda semifinal del concurso de Antena 3 concluyó en directo con la victoria de María Parrado y la configuración del grupo de cinco aspirantes que optarán al triunfo, en una noche condicionada por la emisión previa del encuentro de fútbol entre España y Bélgica.

El concurso de televisión Tu cara me suena ha definido de manera oficial la identidad de los cinco participantes que competirán por el triunfo en la gala final de su decimotercera edición. Tras la clasificación anticipada obtenida por J Kbello durante la semana anterior, la gala en directo emitida este viernes 10 de julio determinó el pase de los otros cuatro concursantes famosos que completan el cuadro definitivo de aspirantes. María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops lograron certificar sus respectivos billetes para la última cita del formato producido por Gestmusic, uniéndose al favorito de la temporada en la lucha por el galardón.

La resolución de esta segunda semifinal se produjo en una jornada televisiva singular, marcada por la retransmisión en RTVE del encuentro de la Selección Española de fútbol contra Bélgica correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, el cual congregó a casi 11 millones de espectadores. Antena 3 optó por demorar el inicio de su emisión en vivo hasta la conclusión de dicho partido en La 1, logrando posteriormente registrar unos óptimos índices de audiencia. Los nombres de los finalistas se dieron a conocer de manera oficial pasadas las dos de la madrugada, ratificando la tendencia de la clasificación general previa. La única concursante con opciones matemáticas de alterar el resultado era Sole Giménez, quien finalmente quedó fuera de los cinco primeros puestos por una diferencia de ocho puntos respecto a Paula Koops.

María Parrado lidera la clasificación y se afianza como candidata

La gala número trece del formato tuvo como principal triunfadora a la cantante María Parrado, quien encadenó su segunda victoria consecutiva en el programa y la cuarta en lo que va de temporada. Su imitación de Pastora Soler con el tema La tormenta recabó el máximo respaldo tanto del jurado como de los espectadores que emitieron sus votos desde sus hogares. Esta actuación consolida a la intérprete como la gran rival de J Kbello de cara a la final, en una velada donde la integrante del jurado Lolita elogió sus capacidades artísticas tras otorgarle las puntuaciones más elevadas de la mesa de jueces.

Por su parte, J Kbello, que ya contaba con su plaza asegurada y acumula cinco victorias a lo largo de la edición, participó en la gala mediante un número de exhibición en el que replicó la propuesta eurovisiva del cantante Slimane para Francia en Basilea 2025. La gala también contó con la intervención como invitado de Sergio Rivero, ganador de Operación Triunfo 2005, quien realizó una imitación de Harry Styles y recibió la propuesta del profesor Àngel Llàcer para formar parte de la decimocuarta edición del programa.

🏆¡Estos son los finalistas de la decimotercera edición de #TCMS!



🎶 Cristina Castaño

🎶 Paula Koops

🎶 Martín Savi

🎶 J Kbello

🎶 María Parrado



¿Quién ganara la edición? https://t.co/DibY1SMIgX pic.twitter.com/WUVEtqrpBV — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) July 11, 2026

Tabla de puntuaciones y elecciones para la gala final

Al cierre de la decimotercera gala, la clasificación general acumulada que determinó el acceso al último programa quedó establecida de la siguiente manera:

María Parrado: 261 puntos

J Kbello: 249 puntos (sin computar puntuación en esta última gala)

Cristina Castaño: 248 puntos

Martín Savi: 235 puntos

Paula Koops: 215 puntos

Sole Giménez: 207 puntos

Aníbal Gómez: 158 puntos

Jesulín de Ubrique: 151 puntos

Leonor Lavado: 140 puntos

La organización del programa ha hecho públicas asimismo las identidades artísticas que asumirá cada uno de los cinco finalistas en la gala que decidirá el ganador de la temporada. J Kbello encarnará a Hugh Jackman en la producción El gran showman, María Parrado ejecutará una imitación de Mariah Carey, Cristina Castaño interpretará a Meryl Streep en el musical Mamma Mia, Martín Savi asumirá el personaje de Farinelli y Paula Koops cerrará el listado dando vida a Liza Minelli en la pieza cinematográfica Cabaret.