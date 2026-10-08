Ceuta Ya ha emitido duras críticas hacia las juventudes del Partido Popular tras la publicación de un vídeo en redes sociales que, según afirman, ridiculiza al colectivo musulmán.

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Consideran este incidente como otro acto de islamofobia por parte del partido liderado por Feijóo, al que también está vinculado Vivas. La publicación abre un debate sobre los límites de la libertad de expresión y el respeto hacia las distintas comunidades religiosas.

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Publicación original de Ceuta Ya: ver en redes sociales.