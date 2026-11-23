Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam, senadores por Ceuta del Partido Popular, han reiterado su dedicación a la defensa de los intereses de la ciudad autónoma. Según el Partido Popular de Ceuta, ambos han alzado la voz en el Senado frente al abandono del gobierno encabezado por Pedro Sánchez y han exigido soluciones para la ciudad.

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En una reciente entrevista con El Faro de Ceuta, Díaz y Abdeselam subrayaron su compromiso con las prioridades de los ceutíes: una frontera segura, una sanidad digna, más viviendas, mejor educación y nuevas oportunidades de empleo. El Partido Popular de Ceuta sostiene que la ciudad necesita un gobierno que realmente escuche y actúe en beneficio de sus ciudadanos, poniendo a Ceuta entre sus prioridades y defendiendo su españolidad.

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Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.

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