Abdelhakim Abdeselam, candidato al Senado por el Partido Popular, ha reafirmado en Ceuta TV el compromiso del partido con la ciudad de Ceuta. En su intervención, defendió la importancia de concentrar el voto el próximo 29 de noviembre.

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Abdeselam insistió en que el Partido Popular estará permanentemente preocupado por atender las necesidades y reivindicaciones de Ceuta. Entre sus prioridades mencionó recuperar la normalidad, mejorar los servicios públicos y garantizar la seguridad y el futuro de los ceutíes.

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Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.

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