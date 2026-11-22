Ceuta Ya! ha compartido un mensaje de Mohamed Mustafa Ahmed, quien critica a la consejera de Hacienda por describir sus presupuestos como «de guerra».

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Ahmed señala que quienes usan ese lenguaje luego acusan a otros de generar tensión o condenar la violencia resultante. Durante su intervención, leyó un pasaje del libro de Santiago Alba Rico, instando a la reflexión.

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Publicación original de Mohamed Mustafa Ahmed: ver en redes sociales.