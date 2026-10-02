Ceuta Ya acusa al Partido Popular de dar la espalda al derecho a una vivienda digna en Ceuta.

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Según el partido, esta actitud se mantiene sin cambios desde hace veinticinco años.

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