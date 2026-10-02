El líder de VOX, Santiago Abascal, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez en relación con el manejo del problema de la vivienda en Ceuta. Según Abascal, el Gobierno no resolverá esta situación y está más enfocado en cálculos electorales.

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Abascal ha declarado desde el Congreso que hay 80.000 españoles amenazados por desahucios en Ceuta y ha acusado al presidente Sánchez de organizar violencia para desviar la atención pública. El líder de VOX sugiere que se intenta extender la violencia de las calles de Madrid al resto de España.

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