Vox Ceuta ha compartido un mensaje de Santiago Abascal en el que critica duramente la política migratoria de España, señalando que el país será el único en la UE en votar ‘no’ al reglamento para acelerar las expulsiones de migrantes.

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Abascal menciona una serie de problemas, como el aumento de precios de los pisos y la inseguridad, que atribuye a esta situación, destacando las colas y los sueldos bajos como parte de las consecuencias.

Publicación original de @Santi_ABASCAL: ver en redes sociales.

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