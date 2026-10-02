El Congreso de los Diputados ha rechazado este viernes los dos decretos de vivienda que fueron aprobados el pasado martes en el Consejo de Ministros, marcando una decisión que ha generado un amplio debate en Ceuta.

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La votación concluyó con un resultado de 172 votos a favor y 178 en contra, manteniéndose en alerta a muchos en la ciudad autónoma, especialmente a aquellos que enfrentan problemas de acceso a la vivienda.

El decreto rechazado contenía propuestas que incluían la prórroga de los contratos de alquiler y la limitación del acceso de fondos de inversión al mercado inmobiliario, elementos que, según los críticos, son cruciales para abordar la crisis de vivienda.

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El rechazo fue impulsado principalmente por los bloques de PP, Vox, Junts y UPN, mientras que PSOE, Sumar y otros partidos de izquierdas apoyaron la iniciativa, destacando la importancia de la protección a inquilinos y pequeñas propiedades.

Importantes líderes políticos, incluyendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abogaron por la necesidad de un marco regulatorio defensivo que resguarde a los colectivos más vulnerables en el acceso a la vivienda, un mensaje que resonó en Ceuta, donde la demanda de vivienda asequible continúa creciendo.

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha denunciado la decisión del Congreso, afirmando que refleja una falta de compromiso con la crisis habitacional que afecta especialmente a los jóvenes en la ciudad. La formación localista ha resaltado la necesidad de un enfoque más comprometido con derechos fundamentales, como el acceso a una vivienda digna.