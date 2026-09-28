El sindicato CSIF ha presentado una petición formal al nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, demandando una mejor coordinación y mayor dotación de recursos para asegurar que los empleados públicos puedan llevar a cabo su labor de manera efectiva.

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Entre las solicitudes del sindicato se encuentran instrucciones claras que permitan un funcionamiento óptimo de la administración, así como un refuerzo de medios necesarios que faciliten el trabajo diario de los empleados públicos en la ciudad autónoma.

Además, CSIF ha hecho hincapié en la importancia del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, lo cual es fundamental para garantizar la seguridad y la salud de todos los trabajadores en el sector público.

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El sindicato considera que, en un momento en el que se requieren protocolos eficientes y efectivos, es indispensable que el nuevo delegado priorice estas cuestiones que afectan directamente a la operativa del Gobierno en Ceuta.

La adecuada gestión de los recursos públicos y el bienestar de los empleados son esenciales para recuperar la normalidad en la administración, algo que CSIF no quiere pasar por alto en su comunicación con el nuevo representante gubernamental.

Desde CSIF esperan que estas demandas sean atendidas con la urgencia que requieren, ya que el correcto funcionamiento del Gobierno es clave para el desarrollo de Ceuta en el contexto actual.