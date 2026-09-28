El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la intención de su partido de establecer una comisión de investigación en el Senado respecto a la crisis migratoria que se vivió en Ceuta a finales de julio.

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En su declaración, Feijóo subrayó que «España tiene derecho a saber la verdad» sobre las circunstancias que rodearon la entrada masiva de migrantes en la frontera ceutí los días 30 y 31 de julio.

La propuesta de esta comisión busca examinar no solo los hechos ocurridos en esos días, sino también la respuesta del Gobierno español ante la situación de emergencia en la ciudad autónoma.

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El líder del PP pretende evaluar qué medidas podrían implementarse para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro, garantizando así la seguridad y el control en la frontera de Ceuta.

Este anuncio se presenta en un contexto en el que la crisis migratoria sigue siendo un tema prioritario en la agenda política y social de España, especialmente en las zonas fronterizas como Ceuta.

Feijóo ha instado a que se respete el derecho de la ciudadanía a conocer los detalles de esta crisis que ha marcado la historia reciente de la ciudad de Ceuta.