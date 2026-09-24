Las organizaciones sindicales CCOO, UNT y SITA han demandado importantes mejoras en las instalaciones de Servilimpce, la empresa encargada de la limpieza en la ciudad autónoma de Ceuta. Esta petición surge ante el avance lento de la nueva base que se está construyendo.

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Entre las reformas solicitadas se incluye la rehabilitación de los cuartillos ubicados en Hadú y Alfau, que actualmente presentan condiciones inadecuadas para los trabajadores. Asimismo, los sindicatos han resaltado la necesidad de aumentar el número de plazas de parking disponibles para facilitar el acceso al personal.

Otro punto crítico en la solicitud es la reparación de los talleres, donde se han reportado inundaciones, lo que afecta la operatividad y la seguridad de los trabajadores. Las organizaciones han insistido en que estas mejoras son esenciales para asegurar un entorno laboral digno y eficiente.

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Las reivindicaciones de CCOO, UNT y SITA reflejan la urgencia de abordar las condiciones laborales en la ciudad, especialmente en un sector tan importante como la limpieza, que contribuye al bienestar de toda la población ceutí.

La falta de acción en este sentido podría repercutir negativamente no solo en los empleados de Servilimpce, sino también en la calidad del servicio que se ofrece a los ciudadanos de Ceuta.

Las organizaciones han solicitado una reunión con los responsables de la empresa para abordar estas preocupaciones y buscar soluciones inmediatas que beneficien a todos los implicados.