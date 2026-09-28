El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la intención de su partido de solicitar una comisión de investigación en el Senado tras la reciente entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.

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Feijóo ha acusado al Gobierno de haber ‘tapado’ lo ocurrido en los últimos días y ha reclamado que se esclarezcan las circunstancias bajo las cuales se produjo la entrada masiva de personas a la ciudad autónoma.

Asimismo, el dirigente popular ha exigido información sobre cómo se gestionó la situación por parte del Ejecutivo y qué medidas se implementarán para evitar que se repita un suceso similar en el futuro.

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Esta propuesta se produce en un contexto de creciente preocupación en la frontera de Ceuta, donde las autoridades locales y nacionales deben hacer frente a un aumento significativo en el flujo migratorio.

Feijóo ha instado a la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva que garantice el control y la seguridad en la zona fronteriza.

El anuncio plantea además interrogantes sobre la política migratoria del Gobierno y su capacidad para manejar crisis humanitarias en territorios como Ceuta.