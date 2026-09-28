El sindicato CCOO ha exigido a la Ciudad Autónoma de Ceuta la implementación de medidas urgentes para mejorar la situación en los centros de menores, tras el reciente incidente de agresión ocurrido en El Cortijo.

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Según el sindicato, la falta de personal y las inadecuadas ratios son una preocupación constante que afecta la seguridad de los trabajadores y la atención que se proporciona a los menores.

CCOO sostiene que es esencial reforzar las plantillas para garantizar un entorno seguro tanto para el personal como para los menores que se encuentran bajo su tutela.

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El sindicato ha instado a la administración local a tomar cartas en el asunto y a responder a las necesidades de estos centros, que son fundamentales para la atención adecuada de menores en situación vulnerable.

La seguridad en estos centros es crucial, y CCOO recalca que cualquier medida que se implemente debe abordar la urgencia de la situación actual.

Con este llamado, el sindicato espera que se puedan evitar futuros incidentes y mejorar la calidad del cuidado que se brinda a los menores en Ceuta.