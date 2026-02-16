El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabeza este lunes 16 de febrero el acto de firma del acuerdo que elevará el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 3,1% para este 2026. La medida, pactada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

La sede del Ministerio de Trabajo acoge hoy un acto clave para la legislatura. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sellará junto a los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, un incremento de 37 euros brutos mensuales. Esta subida sitúa el suelo salarial en España en los 1.221 euros brutos al mes repartidos en 14 pagas.

El acto contará con una amplia representación del ala económica y social del Ejecutivo, incluyendo a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los titulares de las carteras de Inclusión, Derechos Sociales y Educación.

Las claves del nuevo SMI 2026

El acuerdo llega tras intensas semanas de negociación y se caracteriza por los siguientes puntos:

• Cuantía: Un aumento del 3,1%, lo que supone 37 euros adicionales al mes.

• Total anual: El salario mínimo se fija en 1.221 euros (14 pagas), alcanzando los 17.094 euros brutos anuales.

• Retroactividad: Una vez se apruebe el Real Decreto en el Consejo de Ministros (previsto para antes de que finalice febrero), los trabajadores cobrarán los atrasos correspondientes desde el 1 de enero de 2026.

• Tramitación: Al tratarse de un Real Decreto, el Gobierno no necesita la convalidación del Congreso de los Diputados para su entrada en vigor.

Un pacto sin la patronal

La firma de hoy se produce con la ausencia de la CEOE-Cepyme. La patronal decidió desvincularse del acuerdo tras el rechazo del Gobierno a su principal exigencia: la indexación de los contratos públicos. Los empresarios solicitaban que, ante la subida del SMI, las empresas contratistas de la Administración pudieran actualizar los precios de sus servicios para compensar el aumento de los costes laborales, una petición que Hacienda finalmente no aceptó.

Pese a la falta de consenso con los empresarios, el Ministerio de Trabajo ha optado por avanzar en el compromiso de que el SMI represente el 60% del salario medio en España, consolidando así la senda de crecimiento de las rentas más bajas iniciada hace seis años.