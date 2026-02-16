Pablo Motos arranca una nueva semana en Antena 3 con una cartelera que combina veteranía musical, análisis político y estrenos cinematográficos. El programa busca blindar su audiencia frente a la competencia con una mezcla de rostros familiares y promoción cultural de primer nivel.

El Hormiguero ya tiene lista su estrategia para los próximos cuatro días. A partir de las 21:50 horas, el plató de las hormigas Trancas y Barrancas recibirá a perfiles muy diversos que van desde el carisma de Hovik Keuchkerian hasta la trayectoria de Los Chunguitos.

Lunes 16 de febrero: Hovik Keuchkerian

La semana comienza con fuerza gracias a la visita de Hovik Keuchkerian. El actor, uno de los nombres más respetados de la interpretación actual, acude para presentar «Grito», su nuevo monólogo que se estrena en los Teatros Luchana de Madrid. Hovik, conocido por su intensidad y honestidad, profundizará en este proyecto que marca su regreso a las tablas antes de comenzar una gira por toda España.

Martes 17 de febrero: Los Chunguitos

El martes será una noche para la nostalgia y la rumba. Los Chunguitos regresan al programa para celebrar sus bodas de oro con la gira «El reencuentro 50+1». Los hermanos Salazar repasarán una trayectoria que es historia viva de la música popular española y darán detalles de su concierto inaugural el 19 de febrero en la madrileña plaza de Las Ventas.

Miércoles 18 de febrero: Emiliano García-Page

El toque de actualidad política lo pondrá el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. En un momento de especial ebullición informativa, el dirigente analizará la situación nacional y regional. Se espera una charla directa donde Page, habitual por su discurso crítico y propio dentro de su partido, deje titulares sobre la gobernabilidad y los retos del país.

Jueves 19 de febrero: Elena Furiase

La semana cerrará con el encanto de Elena Furiase. La actriz visita a Pablo Motos para promocionar su último trabajo en la gran pantalla: la película «La boda», que llega a los cines el viernes 20 de febrero. Furiase compartirá anécdotas del rodaje de esta comedia y reflexionará sobre su madurez profesional en el sector audiovisual.