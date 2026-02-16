La provincia de Almería ha vivido una madrugada de intensa actividad sísmica tras registrarse un temblor de magnitud 4,3 con epicentro en Tabernas. El movimiento, que fue extremadamente superficial, ha ido seguido de catorce réplicas y también se ha dejado sentir en las provincias de Málaga y Cádiz.

La tierra ha temblado con fuerza en el sureste español durante las primeras horas de este lunes, 16 de febrero. Según los datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el evento principal tuvo lugar a las 0:55 horas de la madrugada. La particularidad de este seísmo ha sido su profundidad: cero kilómetros, lo que técnicamente lo define como un terremoto muy superficial, aumentando la percepción del temblor entre la población civil.

Enjambre sísmico en Tabernas

Tras el choque principal de 4,3, la localidad de Tabernas se ha convertido en el epicentro de un enjambre sísmico que ha mantenido en vilo a la comarca de Filabres-Alhamilla. Hasta las primeras horas de la mañana se han contabilizado un total de 15 terremotos en la zona:

• Evento principal: Magnitud 4,3 (0:55 h) a 0 km de profundidad.

• Réplicas: 14 movimientos adicionales con magnitudes comprendidas entre 1,5 y 2,6.

• Última réplica destacada: Registrada a las 5:38 horas, con una magnitud de 2,6 y una profundidad mayor, situada a nueve kilómetros bajo la superficie.

Actividad en Málaga y Cádiz

La inestabilidad tectónica de esta madrugada no se ha limitado a Almería. El registro del IGN ha detectado movimientos menores en otros puntos de Andalucía Occidental:

1. Provincia de Málaga: Se han registrado tres seísmos. El más relevante, de magnitud 2,2, ocurrió a las 3:49 horas en Cortes de la Frontera. Otros temblores menores afectaron a Jimera de Líbar (1,6) y Teba (1,7).

2. Provincia de Cádiz: A la 1:50 horas, la tierra se movió en Ubrique con una magnitud de 1,5 y el foco situado a 13 kilómetros de profundidad.

¿Por qué tiembla el sur de España?

La zona donde se han producido estos movimientos se encuentra en una de las áreas de mayor riesgo sísmico de la Península Ibérica, debido a la proximidad del límite entre las placas tectónicas Euroasiática y Africana.

Las autoridades de Protección Civil recuerdan que, ante un terremoto, lo principal es mantener la calma, alejarse de objetos que puedan caer y, una vez finalizado el temblor, revisar posibles grietas en la estructura de las viviendas. Por el momento, no se han reportado daños personales ni materiales de gravedad.

