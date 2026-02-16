Este lunes 16 de febrero marca el inicio de una serie de huelgas semanales que se extenderán hasta junio. El colectivo médico exige un Estatuto propio y un ámbito de negociación independiente del resto del personal sanitario, en un conflicto que ha llevado a miles de profesionales a pedir la dimisión de la ministra Mónica García.

La Sanidad española vive hoy la primera jornada de una huelga nacional que paralizará centros de salud y hospitales de todo el país. Los paros, convocados por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y otras organizaciones regionales, se mantendrán activos hasta las 8:00 horas del próximo sábado 21 de febrero.

Las claves del conflicto

El detonante de esta cuarta huelga en menos de un año es el nuevo Estatuto Marco. Los médicos denuncian que el Ministerio de Sanidad ha pactado las condiciones laborales con sindicatos generalistas (CSIF, SATSE, CCOO y UGT), excluyendo la «singularidad» de la formación y responsabilidad de los facultativos.

Las 5 demandas principales del colectivo:

1. Negociación propia: Un espacio para que los médicos negocien directamente con la administración sin intermediarios de otras categorías.

2. Clasificación profesional: Diferenciación clara basada en la titulación y nivel de responsabilidad.

3. Mejoras en las guardias: Que computen para la jubilación, tengan mejor retribución y permitan la conciliación.

4. Fin de la movilidad forzosa: Eliminar los traslados arbitrarios bajo el pretexto de «necesidades del servicio».

5. Igualdad retributiva: Acabar con la brecha salarial por el mismo trabajo en distintas comunidades y suavizar el régimen de incompatibilidades.

Calendario de huelgas confirmadas

El Comité de Huelga ha diseñado un calendario de paros de cinco días (lunes a viernes) para los próximos meses:

• Febrero: Del 16 al 20.

• Marzo: Del 16 al 20.

• Abril: Del 27 al 30.

• Mayo: Del 18 al 22.

• Junio: Del 15 al 19.

Impacto en los pacientes y servicios mínimos

A pesar de la huelga, la atención urgente está garantizada. Las comunidades autónomas han establecido servicios mínimos que aseguran:

• Atención Urgente: Funcionamiento al 100% de las urgencias y servicios equivalentes a un domingo o festivo.

• Tratamientos Críticos: Continuidad en diálisis, oncología y cirugías de emergencia.

• Citas afectadas: Se prevén miles de cancelaciones en consultas externas programadas, revisiones rutinarias y operaciones no urgentes.

La ministra Mónica García ha rechazado la creación de un estatuto exclusivo alegando que «rompería la cohesión del sistema» y ha instado a las comunidades autónomas a posicionarse sobre estas demandas, al ser competencias delegadas.