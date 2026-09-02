El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reconocido este miércoles que existen «discrepancias» en el seno del Gobierno respecto a la gestión del contingente de migrantes que llegó a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio. El dirigente de la formación minoritaria de la coalición ha presionado públicamente al PSOE para autorizar la reubicación en la península de una parte relevante de estas personas, una medida que genera reticencias en los ministerios de ala socialista.

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En una entrevista concedida a TVE, Urtasun ha enfatizado la urgencia del traslado para descongestionar la infraestructura local de la ciudad autónoma. «Hay plazas disponibles y sus expedientes pueden ser tramitados allí», ha remarcado en alusión al territorio peninsular, defendiendo que dicha derivación resulta imprescindible para que Ceuta pueda «recuperar la normalidad».

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