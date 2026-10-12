La falta de tratamientos para la menopausia se extiende a parches y geles, tras el desabastecimiento iniciado en abril con Lenzetto. Según DOMMA, esto está provocando un efecto dominó que afecta a otras opciones de tratamientos hormonales transdérmicos, lo que eleva la presión sobre alternativas como geles y parches.

Lee tambien: La Ciudad confirma que el agua de la desaladora cumple con los controles sanitarios y descarta riesgos en la red pública

‹ › Foto 1 de 3 Desabastecimiento de tratamientos para la menopausia afecta a parches y geles

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha alertado sobre los problemas de suministro que afectan a medicamentos de terapia hormonal sustitutiva de administración transdérmica. La falta de Lenzetto ha llevado a un incremento en la demanda de otras formulaciones. Se espera que se distribuyan nuevas unidades durante el mes de noviembre.

Lee tambien: El INGESA arranca la OEP 2026 con un récord histórico de 408 plazas fijas para Ceuta y Melilla

Para Cristina Martínez, cofundadora y co-CEO de DOMMA, aunque noviembre puede parecer un plazo corto, para una mujer que depende de un tratamiento hormonal, varias semanas pueden suponer un gran tiempo de espera. Esto resalta que no se trata solo de la ausencia de un producto, sino de la necesidad de encontrar una alternativa que funcione para cada mujer.

PUBLICIDAD

Además, esta situación está evidenciando un problema mayor: el desconocimiento que existe sobre las opciones disponibles para abordar los síntomas de la menopausia. Muchas mujeres llegan a esta etapa sin suficiente información sobre las herramientas que tienen a su disposición, lo que se complica cuando el tratamiento que estaban utilizando no está disponible.

DOMMA enfatiza que es fundamental no solo hablar de soluciones temporales ante el desabastecimiento, sino también de la importancia de que las mujeres conozcan las distintas alternativas, incluidas las no hormonales, para manejar los síntomas de la menopausia de forma personalizada junto a los profesionales de la salud.