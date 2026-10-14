Un análisis de Clínica Máxima de Barcelona ha detectado que el 90% de las mujeres llega a consulta por menopausia cuando ya se ven afectados por los síntomas en su calidad de vida.

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La edad media de las mujeres que realizan estas consultas se sitúa en torno a los 50 años, aunque se observa que cada vez más mujeres consultan desde la perimenopausia, a partir de los 45 años.

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Los problemas de sueño, los cambios corporales y la salud emocional han pasado a ser las principales preocupaciones, eclipsando a los clásicos sofocos. Prácticamente el 100% de las consultas abordan múltiples síntomas a la vez.

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Un cambio notable se ha dado en la salud sexual, donde entre el 70% y el 80% de las mujeres presentan problemas relacionados, como sequedad vaginal o dolor durante las relaciones sexuales, convirtiendo este tema en un asunto común de conversación en las consultas.

La terapia hormonal ha visto un aumento en su prescripción, que se ha triplicado en los últimos cinco años, aunque alrededor del 80% de las mujeres atendidas sigue sin utilizar este tipo de tratamiento, apostando más por soluciones individualizadas que tengan en cuenta su estado personal.