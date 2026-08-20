La formación insta al Gobierno de Juan Vivas a aplicar la Ley de Protección Civil para ocupar temporalmente instalaciones industriales en desuso. Defienden que los ceutíes no deben asumir el «coste económico y social» de la crisis migratoria ni perder espacios públicos dedicados al deporte.

CEUTA. — La formación política Vox ha irrumpido en el debate sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta proponiendo una alternativa para la infraestructura de acogida. El grupo ha instado formalmente al Gobierno autonómico presidido por Juan Vivas a identificar con carácter de urgencia todas las naves industriales del polígono del Tarajal que se encuentren cerradas, abandonadas o sin actividad para destinarlas temporalmente a la atención de emergencia de las personas llegadas tras las entradas masivas de finales de julio.

Al mismo tiempo, la organización ha mostrado su tajante oposición a la utilización del Centro Ecuestre de Ceuta como recurso provisional de alojamiento, una medida que consideran «inadmisible» al privar a la ciudadanía local de unas instalaciones dedicadas a usos deportivos, sociales y terapéuticos.

Apelación a la Ley de Protección Civil para requisar inmuebles

Para fundamentar su propuesta, Vox recurre al marco normativo vigente, señalando que la legislación permite actuar sobre propiedades privadas en situaciones excepcionales. En concreto, apelan al artículo 7 bis (apartado 3) de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, el cual faculta a las autoridades competentes a proceder a la «requisa temporal», «intervención» u «ocupación transitoria» de bienes e inmuebles cuando la naturaleza de la emergencia lo requiera, siempre garantizando las indemnizaciones que fije la ley.

La formación sugiere centrar las inspecciones administrativas en:

Inmuebles sin actividad: Naves del polígono del Tarajal que lleven años cerradas.

Naves del polígono del Tarajal que lleven años cerradas. Titulares no localizados: Propiedades cuya titularidad registral resulte compleja o indeterminada.

Propiedades cuya titularidad registral resulte compleja o indeterminada. Sociedades extranjeras: Instalaciones pertenecientes a empresas de capital extranjero, señalando de forma específica a sociedades marroquíes.

Rechazo al gasto público en alquileres privados y al uso de espacios deportivos

Desde el partido critican que la Administración local recurra a la contratación o alquiler de espacios privados con fondos públicos, argumentando que la población de Ceuta no debe sufragar con sus impuestos las consecuencias de una crisis que atribuyen al «fracaso de la política fronteriza».

Respecto al Centro Ecuestre, cuya pista principal se ha evaluado como posible punto de atención, Vox insiste en que antes de «sacrificar» un espacio público costeado con el esfuerzo de los residentes, el Ejecutivo autonómico debe agotar los recursos legales disponibles sobre el suelo industrial en desuso del Tarajal.