El Gobierno autonómico replica al Ministerio de Migraciones que la solución no pasa por traslados indefinidos a la península, sino por ejecutar los retornos. La ciudad acoge a 1.350 niños y jóvenes extranjeros, lo que desborda su capacidad ordinaria en un 4.600 %.

CEUTA. — El Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha fijado con firmeza su posición frente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: el objetivo prioritario ante la crisis migratoria desatada a finales de julio debe ser el retorno de todos los migrantes irregulares a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados.

El pronunciamiento oficial, emitido a través de un comunicado del Gobierno local, surge en respuesta directa a los planes anunciados por la ministra Elma Saiz, cuyo departamento trabaja en la derivación de unos 500 menores a distintas comunidades autónomas de la península para descongestionar las infraestructuras locales.

El colapso en cifras: ocupación un 4.600 % por encima del límite

La administración ceutí argumenta que la devolución de los menores es la única alternativa para restaurar la normalidad institucional y evitar que una situación extraordinaria se consolide como un lastre estructural sobre los servicios públicos de la ciudad.

Las cifras facilitadas por la Ciudad Autónoma reflejan una saturación sin precedentes en el sistema de protección:

Capacidad asignada: La cuota ordinaria de acogida fijada por el Estado para Ceuta es de 29 plazas .

La cuota ordinaria de acogida fijada por el Estado para Ceuta es de . Población atendida: Actualmente se presta asistencia a 1.350 menores extranjeros no acompañados .

Actualmente se presta asistencia a . Sobrecarga del sistema: La cifra actual supera en un 4.600 % la capacidad oficial, situándose en un nivel de ocupación 47 veces mayor al previsto.

Ante este volumen de llegadas, la Consejería de Presidencia y Gobernación continúa habilitando espacios provisionales y recursos de emergencia para garantizar la atención básica de los jóvenes mientras se resuelve el escenario normativo.

Respaldos de Madrid y Bruselas

Desde la Ciudad Autónoma subrayan que la estrategia del retorno no es una postura aislada, sino que ha contado con el respaldo de representantes del Gobierno central desplazados a Ceuta durante la crisis, así como del comisario europeo Markus Lammert, quien se ha mostrado favorable al retorno de las personas en situación irregular en Ceuta, incluyendo a los menores de edad.

El Gobierno local insiste en que incrementar el número de plazas o acometer traslados parciales no resuelve el problema de fondo, por lo que apela a activar los cauces bilaterales con Rabat para hacer efectivos los retornos.