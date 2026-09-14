El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que el Ejecutivo no permitirá el debilitamiento ni el «desmantelamiento» del sistema sanitario público en España. Durante un acto institucional, el jefe del Ejecutivo ha defendido la sanidad como un «patrimonio común» frente a dinámicas que busquen su privatización: «No vamos a aceptar que aquello que pertenece a todos los españoles termine dependiendo del bolsillo de cada uno y acabe en el bolsillo de unos pocos».

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Las manifestaciones de Sánchez han tenido lugar durante la presentación de la segunda fase del Plan Veo, una iniciativa pública orientada a reducir las brechas de salud e inequidad en la infancia. El programa atiende a una problemática que afecta a más de 700.000 menores con pobreza visual en España, condición vinculada en un tercio de los casos al bajo rendimiento escolar por falta de diagnóstico temprano.

El Plan Veo alcanza a más de 450.000 menores para combatir la pobreza visual

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acompañado al presidente en la presentación de la nueva etapa del plan, cuya campaña coincide con el arranque del curso escolar. La medida contempla ayudas directas de 100 euros para la adquisición de gafas graduadas y lentillas destinadas a menores de 16 años.

En los casi nueve meses desde su puesta en marcha en diciembre de 2025, el despliegue del Plan Veo refleja los siguientes datos de balance: