Cinco personas han sido detenidas y varias han resultado heridas este domingo tras la colisión entre una narcolancha y una patrullera de la Guardia Civil frente a la costa de Adra, en Almería.

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Cinco personas han sido detenidas este domingo después de que una narcolancha colisionara con una patrullera de la Guardia Civil en aguas próximas a Adra, en la provincia de Almería.

Fuentes de la investigación han confirmado el choque y han señalado que, hasta el momento, la operación se ha saldado con cinco arrestados. Al menos dos de los heridos han sido trasladados al Hospital Universitario de Poniente, situado en El Ejido.

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Otras fuentes próximas al caso elevan a tres el número de heridos entre los detenidos y apuntan que uno de ellos permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La Comandancia de la Guardia Civil de Almería ha confirmado la colisión entre ambas embarcaciones, aunque no ha facilitado más detalles sobre el estado de los heridos ni sobre las circunstancias de las detenciones.

El incidente ha provocado la reacción de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Su portavoz en Almería, Víctor Vega Romero, ha recordado que el choque se ha producido en el mismo lugar donde falleció un agente del Servicio de Vigilancia Aduanera.

“Son demasiados sucesos trágicos los que estamos viviendo en el mar de Alborán”, ha señalado Vega Romero, quien ha reclamado más medios legislativos, materiales y de personal para los agentes.

La asociación también ha pedido que la provincia sea declarada Zona de Especial Singularidad y que se adopten medidas destinadas a favorecer el arraigo de los efectivos que trabajan frente al narcotráfico y la presión migratoria.

Vega Romero ha advertido además de una “escalada de la violencia” relacionada, según sus declaraciones, con el narcotráfico y la presencia de organizaciones criminales procedentes del Este de Europa y de América del Sur.