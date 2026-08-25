Un joven de 23 años ha sido arrestado por la Policía Nacional tras ser denunciado por violar a una jugadora de 15 años. La magistrada de guardia lo ha dejado en libertad provisional con medidas cautelares.

Un entrenador de voleibol de 23 años ha sido detenido en Palma de Mallorca acusado de agredir sexualmente a una menor de 15 años, a la que presuntamente dejó embarazada. Tras ser puesto a disposición judicial el pasado sábado, la jueza de guardia decretó su puesta en libertad con una orden de alejamiento de 200 metros respecto a la víctima y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio mientras prosigue la investigación.

Los hechos se produjeron el pasado mes de junio. Según la investigación, el sospechoso invitó a la víctima y a otra menor a comer a su domicilio. Cuando la acompañante se marchó, el agresor se quedó a solas con la víctima, la llevó a una habitación y cometió la agresión sexual, pidiéndole posteriormente que no revelara lo ocurrido.

El cambio drástico en el comportamiento de la menor levantó las alarmas en su entorno familiar. La adolescente dejó de relacionarse con sus amistades habituales y se mostró visiblemente afectada durante semanas. El pasado 8 de agosto, ante episodios persistentes de malestar físico y vómitos, su tía la trasladó al Hospital Universitario Son Espases, donde las pruebas médicas y la exploración ginecológica confirmaron el embarazo, gestación que la menor decidió interrumpir.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional asumió el caso tras la denuncia. Los agentes recabaron las pruebas correspondientes —incluyendo la verificación de los intentos de contacto por WhatsApp que el detenido realizó tras los hechos y que llevaron a la menor a bloquear su número— y procedieron al arresto del sospechoso en su residencia.

Durante su comparecencia judicial, el detenido se acogió a su derecho a no declarar. La causa continúa abierta en el juzgado de instrucción correspondiente para esclarecer la totalidad de los hechos.