El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes a Pedro Sánchez de «usar al CNI y la Policía como chivo expiatorio» ante la crisis que atraviesa Ceuta, durante un acto del PP andaluz celebrado en Málaga.

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por la gestión de la situación en Ceuta y le ha acusado de intentar responsabilizar al CNI y la Policía de la falta de respuesta del Gobierno ante la crisis que vive la ciudad autónoma.

Feijóo ha realizado estas declaraciones durante el acto de inicio del curso político del PP andaluz, celebrado en Alhaurín el Grande (Málaga), junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el vicesecretario general de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo, y el alcalde de Málaga, Paco de la Torre.

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El líder del PP se ha referido a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso sobre Ceuta y ha asegurado que, tras un mes desde el inicio de la situación, «el Gobierno no sabe qué versión dar». Según Feijóo, el Ejecutivo mantiene que Marruecos no tiene relación con lo ocurrido.

Además, ha cuestionado la gestión diplomática del Gobierno y ha criticado que Sánchez anunciara una llamada a la embajadora de Marruecos. Feijóo ha señalado que, según sus palabras, la embajadora no se encontraba en España y que el ministro de Exteriores se reunió con el encargado de negocios de la embajada.

El presidente del PP también ha reprochado que el Gobierno presente ese encuentro como un avance diplomático mientras, según ha afirmado, Marruecos volvió a cuestionar la españolidad de Ceuta.

Durante su intervención, Feijóo ha criticado igualmente que Sánchez apelara a la humanidad y ha señalado que, a su juicio, esa petición no se refleja en la situación de las personas afectadas en la ciudad autónoma. En este sentido, ha mencionado a las niñas víctimas de agresiones sexuales, a las enfermeras que no pueden realizar asistencia a domicilio por miedo y a las familias que deben regresar a sus hogares al anochecer.

«¿Dónde está la humanidad con los ceutíes?», ha preguntado el líder popular, quien ha asegurado que su prioridad es que Ceuta recupere la normalidad, la seguridad y la prosperidad.