El Servicio de Información del instituto armado responde con cautela al requerimiento de la magistrada María Tardón y evita valorar la autoría intelectual o señalar a Marruecos.

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Madrid — La Jefatura de Información de la Guardia Civil ha remitido un oficio a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, en el marco de la investigación judicial sobre los sucesos de los días 30 y 31 de julio en Ceuta. En el documento, el instituto armado confirma haber recibido alertas previas por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) respecto a un potencial asalto masivo a la ciudad autónoma, aunque precisa que dichas advertencias carecían de fechas concretas o de estimaciones sobre la dimensión real que alcanzaría la crisis.

El informe, de carácter conciso, responde puntualmente a los requerimientos de la jueza sobre los efectivos desplegados, las labores de recuperación de cadáveres y la información de inteligencia disponible con anterioridad al colapso fronterizo.

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Estrategia de prudencia frente al informe de la Policía Nacional

La respuesta enviada por la Benemérita contrasta significativamente con el dossier de 55 páginas remitido previamente por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, el cual señalaba la presencia de agentes marroquíes de paisano y gendarmes uniformados guiando el flujo migratorio.

Sin imputación de autoría: Los agentes de Información de la Guardia Civil se han limitado a contestar escuetamente a las preguntas formuladas por la magistrada, evitando realizar cualquier valoración sobre la autoría intelectual del asalto.

Los agentes de Información de la Guardia Civil se han limitado a contestar escuetamente a las preguntas formuladas por la magistrada, del asalto. Tensión en el Ministerio del Interior: El informe policial previo provocó un fuerte choque político, después de que el ministro Fernando Grande-Marlaska negase públicamente la existencia de documentos oficiales que vinculasen directamente a las fuerzas de seguridad marroquíes con los hechos.

El informe policial previo provocó un fuerte choque político, después de que el ministro Fernando Grande-Marlaska negase públicamente la existencia de documentos oficiales que vinculasen directamente a las fuerzas de seguridad marroquíes con los hechos. Cautela interna: Fuentes del entorno de la Benemérita vinculan esta contención a las presiones sufridas por los mandos policiales tras las revelaciones de la investigación y a la sensibilidad del caso dentro del organigrama del Ministerio.

Claves del informe remitido a la Audiencia Nacional

Requerimiento judicial Respuesta de la Jefatura de Información Alertas previas recibidas Confirma avisos del CNI antes del 30 de julio, pero sin precisar fechas ni alcance estimado. Valoración sobre Marruecos Omisión deliberada: No entra a evaluar el papel o la implicación del reino alauita. Dispositivo y rescates Aporta datos operativos sobre los efectivos desplegados y la recuperación de cadáveres.

Paralelamente a la vía judicial, el Gobierno central ha comenzado a desplegar en Ceuta equipos asistenciales específicos para la atención de mujeres inmigrantes con niños, en un intento por aliviar la presión asistencial tras semanas de tensión e incertidumbre en la ciudad autónoma.