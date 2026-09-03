Los miembros del Grupo de Regulares n.º 54 acudieron en auxilio de un trabajador amenazado y lograron reducir al agresor, armado con un cuchillo, en un callejón del recinto portuario.

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CEUTA. La rápida y decidida intervención de una patrulla militar del Grupo de Regulares número 54 de Ceuta evitó una tragedia en las inmediaciones del recinto portuario de la ciudad autónoma. Un hombre de nacionalidad marroquí fue reducido y detenido tras intentar agredir con un arma blanca a uno de los soldados que participaba en el operativo de vigilancia.

El incidente tuvo lugar alrededor de las dos de la tarde, cuando los efectivos militares se encontraban realizando labores de patrullaje habituales por la zona portuaria. En ese momento, el empleado de un almacén local solicitó ayuda urgente a la patrulla al estar siendo amenazado por un individuo armado con un palo.

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Persecución y acorralamiento en un callejón

Tras recibir la alerta y la descripción física del sospechoso, los militares iniciaron una batida por las inmediaciones hasta dar con él. Al ser requerido para que se detuviera, el individuo emprendió la huida a pie hacia el interior del recinto del puerto.

Uno de los soldados persiguió al sospechoso hasta alcanzarlo en un callejón, donde se sumaron de inmediato otros componentes de la unidad. Al verse acorralado por los efectivos, el perseguido reaccionó de forma agresiva, sacando de entre sus ropas un cuchillo de grandes dimensiones e intentando apuñalar al militar para abrirse paso.

Reducido por la patrulla militar

Pese a la violencia del ataque y la corpulencia del individuo, los miembros de la patrulla actuaron de manera coordinada para neutralizar la amenaza sin sufrir lesiones de gravedad:

Efectivos intervinientes: La patrulla estuvo compuesta por los soldados Bilal Amin, Ahmed Hossain y David Toro, bajo el mando del sargento Kevin Zapata.

La patrulla estuvo compuesta por los soldados Bilal Amin, Ahmed Hossain y David Toro, bajo el mando del sargento Kevin Zapata. Resultado del operativo: El agresor fue desarmado, inmovilizado y entregado a las autoridades policiales para su puesta a disposición judicial.

El suceso pone de manifiesto el constante trabajo de apoyo a la seguridad que vienen desempeñando las Unidades del Ejército de Tierra en Ceuta tras la reciente crisis migratoria, labores de respaldo que fueron reconocidas públicamente por el Ministerio de Defensa con motivo de los actos del Día de Ceuta.