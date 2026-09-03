El Foro de Profesores ha impulsado un manifiesto dirigido a la Presidencia del Gobierno de España y a las instituciones de la Unión Europea para exigir una respuesta firme e inmediata ante la crisis fronteriza que atraviesa Ceuta. El documento, registrado con fecha del 30 de agosto, denuncia una «severa dejación de funciones» por parte del Ejecutivo español al no garantizar el control del orden público ni la protección de la población ceutí.

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Exigencias clave del manifiesto

Ámbito Medidas solicitadas Seguridad Nacional Plan de emergencia inmediato y refuerzo permanente con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, si fuese necesario, las Fuerzas Armadas. Aplicación rigurosa de la ley de extranjería. Unión Europea Reconocimiento explícito de Ceuta como frontera exterior de la UE en el norte de África y despliegue permanente de efectivos de Frontex. Relaciones con Marruecos Redefinición de la política exterior para condicionar los acuerdos bilaterales y económicos al respeto de la soberanía y los tratados internacionales. Desarrollo Socioeconómico Puesta en marcha de un Plan Integral con financiación para servicios sanitarios, asistenciales y de menores, junto a incentivos fiscales para asegurar el arraigo poblacional.

Desde el Foro de Profesores destacan que la rapidez con la que se han sumado casi trescientos profesionales e intelectuales de primer nivel demuestra que la preocupación por la soberanía, la seguridad y el futuro socioeconómico de Ceuta trasciende las barreras ideológicas y moviliza de forma transversal a la sociedad civil.

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