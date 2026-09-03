El portavoz de ERC en el Congreso critica con dureza la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, señalando complicidades internacionales y acusando al Ejecutivo de actuar con pusilanimidad.

Lee tambien: La Policía alertó de una «posible relajación» de Marruecos dos días antes de la entrada masiva en Ceuta

MADRID. Durante la sesión plenaria celebrada en el Congreso de los Diputados para abordar la crisis migratoria de Ceuta, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha protagonizado una dura intervención en la que ha acusado directamente a Marruecos de instrumentalizar la entrada de 80.000 personas hacia la frontera española con el objetivo explícito de descabalgar al Ejecutivo central.

En el marco de su réplica al presidente del Gobierno, el parlamentario republicano no ha dudado en calificar al monarca marroquí, Mohamed VI, de «asesino», al tiempo que sostenía que las actuaciones en la frontera sur responden a una estrategia alineada con intereses geopolíticos de Estados Unidos e Israel en el estrecho de Gibraltar.

Lee tambien: Abascal recrimina a Sánchez la convocatoria «en secreto» de la embajadora de Marruecos tras sus fricciones por Ceuta y Melilla

Denuncia de conspiración y críticas a PP, Vox y la bancada gubernamental

Rufián ha extendido sus críticas hacia la oposición, tildando a los partidos PP y Vox de «traidores a la patria», sugiriendo que estamentos policiales y judiciales conocían los movimientos previos a la crisis fronteriza. Asimismo, ha cuestionado la inacción de las Fuerzas de Seguridad del país vecino:

«¿Ustedes no han visto las imágenes de los furgones, de los camiones cargados de gente y la Policía marroquí mirando como las vacas al tren? ¿Ustedes no han visto eso?», ha espetado a la bancada del Gobierno, a cuyos miembros ha calificado de «pusilánimes» por —a su juicio— intentar ocultar la gravedad de la situación.

Tensión geopolítica en el Estrecho

En su análisis de la coyuntura internacional, el portavoz de Esquerra ha encuadrado la actuación del reino alauita dentro de un tablero de control del comercio marítimo mundial coordinado con Washington y Tel Aviv.

«Mohamed VI ni viste, ni come, ni respira sin que lo sepa Trump, y Trump sabe conjuntamente con Netanyahu que si controlas el estrecho de Gibraltar, el estrecho de Ormuz, el canal de Panamá y el canal de Suez controlas el comercio mundial», ha aseverado el diputado.

Advertencia al Ejecutivo sobre la pérdida de credibilidad

Para finalizar su turno de palabra, el dirigente republicano ha lanzado un aviso a Pedro Sánchez, recordando que la ciudadanía exige respuestas concretas y transparencia sobre lo acontecido en la ciudad autónoma a finales de julio.

«Los gobiernos no se pierden por errar o equivocarse, sino por mentir», ha advertido Rufián, concluyendo que la población demanda soluciones urgentes ante una situación que ha calificado sin paliativos como «un problemón».