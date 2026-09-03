Un informe interno del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) señaló la víspera del 30 de julio que el reino alauita suele utilizar el control de sus límites como «mecanismo de presión política» en torno a sus festividades nacionales.

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MADRID. Dos días antes de que se desencadenase la entrada masiva de miles de migrantes a nado en Ceuta, la Policía Nacional ya había evaluado internamente el riesgo inminente de un repunte fronterizo. Un documento de difusión interna elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) el pasado 28 de julio contemplaba expresamente la hipótesis de una «posible relajación temporal del control fronterizo marroquí» coincidiendo con la proximidad de sus celebraciones institucionales.

El análisis, de once páginas y al que ha tenido acceso la Agencia EFE, vinculaba la situación de vulnerabilidad en el perímetro con dos antecedentes directos: la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio sobre devoluciones en frontera de personas que acceden a nado y el asalto violento a la valla registrado el 26 de julio, en el que lograron cruzar más de 600 personas.

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Patrón geopolítico y la Fiesta del Trono

En el informe se concluye la existencia de un «patrón geopolítico» articulado en torno a tres elementos fundamentales:

Presión política: La flexibilización puntual de la vigilancia por parte de las fuerzas marroquíes en los días previos a sus festividades oficiales para presionar a las instituciones españolas.

La flexibilización puntual de la vigilancia por parte de las fuerzas marroquíes en los días previos a sus festividades oficiales para presionar a las instituciones españolas. Proyección de dependencia: La intención de reforzar, ante el discurso anual del rey Mohamed VI por el Día del Trono (30 de julio), la percepción de que España y la Unión Europea dependen de Marruecos para el control migratorio.

La intención de reforzar, ante el discurso anual del rey Mohamed VI por el Día del Trono (30 de julio), la percepción de que España y la Unión Europea dependen de Marruecos para el control migratorio. Efecto llamada en el terreno: El conocimiento previo por parte de las personas concentradas en las cercanías de la frontera respecto a dicha permisividad.

Redes sociales y condiciones marítimas desfavorables

El análisis del CENIF abarcó también el rastreo de publicaciones en redes sociales como TikTok y Facebook, donde se ofertaban trajes de neopreno y aletas. Aunque en la fecha de emisión del informe no se registraba un volumen estadísticamente desbordado, los analistas sugirieron mantener la monitorización activa como indicador de una «señal temprana» de cambio de comportamiento.

Finalmente, los expertos policiales advirtieron de que las condiciones meteorológicas y del mar eran altamente propicias para los desplazamientos acuáticos, situando la travesía a nado por los espigones como la modalidad de «mayor riesgo e incidencia relativa»; escenario que terminó consumándose solo 48 horas después de la firma del documento.