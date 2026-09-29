Los aspectos concretos de la norma se expondrán en la comparecencia oficial: Los pormenores del articulado negociado en el Consejo de Ministros se darán a conocer durante la rueda de prensa del Gobierno. La intervención de la representación ministerial se mantiene a la espera de confirmación de hora de inicio.
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El Ejecutivo fraccionará la regulación del alquiler en dos decretos distintos: La alianza de coalición culmina con la tramitación dividida de las iniciativas de vivienda para agilizar la entrada en vigor de los aspectos prioritarios. Esta estructura busca sortear las dificultades de negociación en las Cortes, aislando los puntos de mayor discrepancia con las fuerzas parlamentarias.
Podemos califica la norma de «tomadura de pelo» y amenaza con pedir su retirada: Ione Belarra carga contra el proyecto gubernamental al considerarlo un remedio superficial sin reformas estructurales frente al problema habitacional. La dirección morada rechaza la fragmentación de medidas, critica los incentivos fiscales a arrendadores y considera insuficiente la respuesta institucional ante las protestas sociales.
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Sin representación de Sumar en la comparecencia tras el Consejo: La rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo contará exclusivamente con representantes socialistas: Elma Saiz, Carlos Cuerpo, Isabel Rodríguez y Ángel Víctor Torres. La ausencia de los miembros de la formación menor refleja las tensiones internas tras el pacto de última hora.
El PNV condiciona su respaldo a distinguir entre grandes y pequeños rentistas: Joseba Díez Antxustegi advierte que la formación jeltzale votará en contra si la norma equipara a particulares con fondos de inversión. El grupo vasco reclama un proceso negociador pausado y de calado, rechazando legislar con urgencia bajo la presión de las movilizaciones de la calle.
Junts señala a Sumar por excluir las garantías a los arrendadores particulares: Míriam Nogueras atribuye a la formación minoritaria de la coalición la eliminación de las salvaguardas para los pequeños tenedores en el borrador de vivienda. Pese al choque en la negociación, la portavocía catalana mantiene la predisposición a dialogar con el Ejecutivo.
Vox responsabiliza en exclusiva al Ejecutivo de la situación habitacional: Pepa Millán afirma que la coalición y sus aliados han provocado la escasez inmobiliaria que propicia la especulación. La portavocía critica la prisa por aprobar la norma tras ocho años de gestión e insiste en rechazar cualquier solución basada en principios ideológicos, reclamando un plan nacional integral.
ERC señala que no ha habido avances por parte del Ejecutivo: La formación republicana aclara que no ha registrado comunicaciones del Gobierno en toda la mañana y que la información disponible procede de la tarde anterior. El PSOE requerirá de forma imprescindible su respaldo en la Cámara para sacar adelante la votación.
Junts se perfila como el factor decisivo en la Cámara Baja: Tras la entente de la coalición, el destino del texto queda en manos del grupo independentista, que dispone de un mes para decantar el acuerdo. Los siete parlamentarios catalanes continúan distanciados de la postura gubernamental, mientras que el bloque de PP y Vox ya ha confirmado su voto en contra.
Pacto de coalición para dar luz verde al decreto Maricarmen: PSOE y Sumar destraban las negociaciones y saldan sus diferencias para sacar adelante el paquete normativo de vivienda. El Ejecutivo busca responder a las exigencias sociales y avanzar en la ampliación de derechos residenciales.
Feijóo augura el fracaso de la medida y propone aumentar la oferta: El líder del PP tilda de ineficaz el decreto del Ejecutivo desde un acto empresarial en Terrassa. Asegura que el Gobierno solo busca sostener la legislatura y contrapone su plan de edificar un millón de inmuebles para atajar la crisis inmobiliaria.
Colau revela que se ha trasladado a una vivienda compartida: La exalcaldesa de Barcelona explica en RTVE que el encarecimiento del mercado la forzó a dejar su piso de alquiler tras asumir el pago en solitario. Denuncia que los costes actuales resultan insostenibles para hogares con un único ingreso, afectando especialmente a las mujeres.
El PNV exige diferenciar a los particulares de las grandes tenedoras: Joseba Díez Antxustegi advierte que la formación vasca rechazará la norma si equipara a los pequeños rentistas con las entidades financieras. Exige pausar la tramitación para elaborar una ley rigurosa sin responder al clima de protesta social.
Tensión en la coalición: El Consejo de Ministros arranca con demora debido a la falta de consenso entre el PSOE y Sumar. La formación menor ha trasladado a sus socios una nueva versión del decreto sobre vivienda, que originalmente contemplaba regular el arrendamiento por habitaciones, la prórroga automática de contratos y el blindaje contra desalojos. Mientras tanto, la acampada en la Puerta del Sol celebra el retorno de Maricarmen a su hogar, aunque mantiene la vigilancia sobre el texto que se debate hoy; los activistas avisan de que mantendrán las movilizaciones en Madrid y otros puntos del país si las medidas resultan insuficientes.
Junts advierte de que el texto desprotege al pequeño arrendador: La portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, ha señalado en RTVE que el documento recibido la tarde del lunes aleja las posturas de negociación. Nogueras sostiene que, si bien el decreto frena adecuadamente las ejecuciones hipotecarias o desalojos impulsados por fondos de inversión, deja desamparados a los particulares. Según la formación catalana, las instituciones públicas son las que deben asumir el coste del alquiler social cuando el inquilino presente vulnerabilidad, evitando trasladar esa carga económica al pequeño propietario.
Comienza la reunión del Ejecutivo: Con retraso sobre el horario previsto y marcado por las desavenencias internas entre los socios de Gobierno, da inicio el Consejo de Ministros clave para el desarrollo de la nueva normativa de vivienda.