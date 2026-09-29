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Los aspectos concretos de la norma se expondrán en la comparecencia oficial: Los pormenores del articulado negociado en el Consejo de Ministros se darán a conocer durante la rueda de prensa del Gobierno. La intervención de la representación ministerial se mantiene a la espera de confirmación de hora de inicio.



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