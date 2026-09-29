El 84% de las empresas esperan gestionar sus redes con agentes de IA en los próximos doce meses, según un estudio de Cisco y Omdia.

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El 95% de las empresas afirman que sus actuales herramientas de AIOps no dan abasto, y con los volúmenes actuales, una organización media necesitaría aproximadamente 100 especialistas en TI para resolver manualmente el volumen de alertas de red acumuladas cada día.

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Más de la mitad utilizan ahora sistemas de IA con agentes que operan en entornos de producción, y el nivel de confianza en la autonomía ya es elevado, con cuatro de cada cinco empresas sintiéndose cómodas al otorgar a los agentes un papel de alta autonomía o totalmente autónomo.

Las organizaciones están avanzando rápidamente hacia operaciones impulsadas por agentes, conocidas como ‘AgenticOps’, que permiten a la IA detectar, razonar y actuar en diversos ámbitos.

Las conclusiones del informe indican que este cambio ocurre en un contexto donde los equipos de NetOps enfrentan expectativas de rendimiento crecientes, generando un promedio de 4.100 alertas y eventos de monitoreo al día.