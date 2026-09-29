Retarus avisa que las restricciones en Exchange Online, plataforma de correo de Microsoft, pueden afectar el envío de correos electrónicos transaccionales, que son esenciales para el funcionamiento de las empresas. Ante esto, se recomienda a las organizaciones repensar su infraestructura de correo electrónico.

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Los correos transaccionales, vinculados a procesos operativos como alertas de sistema, presupuestos o confirmaciones de pago, deben entregarse de forma segura y rápida. Sin embargo, los nuevos límites de envío implementados en Exchange Online representan un desafío real para las empresas que los utilizan para la comunicación interna y automatizada.

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Yeray Fraga, Director General de Retarus España, subraya que muchos correos transaccionales reciben poca atención estratégica y su bloqueo puede paralizar procesos, desbordar a los equipos de soporte y provocar pérdidas económicas y de reputación.

Las organizaciones que superan los umbrales de envío establecidos ven su tráfico bloqueado, una situación que se agrava durante períodos de alta demanda, como Black Friday. Fraga enfatiza que el correo transaccional necesita una infraestructura dedicada para evitar estos bloqueos que afectan los procesos críticos de negocio.

Las soluciones modernas de correo transaccional, a diferencia de las tradicionales, ofrecen escalabilidad y fiabilidad, siendo necesarias para las empresas que prosperan en logística, e-commerce o servicios financieros. Adoptar una gestión efectiva de la reputación puede prevenir bloqueos y garantizar que los correos críticos lleguen a su destino.