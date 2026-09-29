El Alto Tribunal analiza el alcance del marco legal tras los últimos pronunciamientos judiciales y perfila el encaje de la medida de gracia sobre el expresidente catalán y el resto de procesados por el ‘procés’.

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MADRID — El Tribunal Supremo se encamina a aplicar la Ley de Amnistía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en lo relativo al delito de malversación de fondos públicos, según adelanta El Confidencial. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal, encargada del seguimiento y revisión de las causas vinculadas al proceso independentista catalán, evalúa el encaje definitivo del texto legal tras los pronunciamientos y recursos tramitados en las distintas instancias judiciales españolas y europeas.

Esta decisión supondría un giro determinante en el recorrido judicial de Puigdemont, toda vez que la interpretación del delito de malversación y la existencia o no de un beneficio personal patrimonial constituían el principal escollo jurídico que impedía el levantamiento completo de las medidas cautelares y las órdenes de detención en territorio nacional.

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Un encaje jurídico decisivo para la causa del ‘procés’

La revisión sobre el delito de malversación no solo atañe a la situación personal de Carles Puigdemont, sino que extiende de forma directa sus efectos sobre el resto de exconsellers y dirigentes procesados o condenados por el Tribunal Supremo en el marco de la causa del 1-O.

De confirmarse la resolución en los términos adelantados, la aplicación de la amnistía despejaría el horizonte penal de los encausados en la jurisdicción ordinaria, extinguiendo la responsabilidad penal derivada de los gastos de la consulta e impulsando el cierre de los flecos judiciales interpuestos por los órganos fiscalizadores y las acusaciones populares.