La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado un adverso temporal de lluvias que ha obligado a desplegar dispositivos de emergencia y a restringir el tránsito en varios puntos de la red viaria. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogió cifras de precipitación extraordinarias, destacando los 123 litros por metro cuadrado acumulados en un margen de dos horas en el municipio cacereño de Guijo de Granadilla, localización que se situó como la más lluviosa del país hasta las 19:00 horas del lunes.

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Ante la evolución de la situación meteorológica y la posibilidad de acumular hasta 120 litros por metro cuadrado en un periodo de 12 horas, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura declaró la alerta roja entre las 18:00 y las 23:59 horas en la zona norte de la provincia de Cáceres. El aviso se centró de manera prioritaria en la cuenca del río Alagón debido a la amenaza de crecidas repentinas. Como medida de precaución, las autoridades emitieron una notificación a través del sistema ES-Alert destinada a 79 municipios que suman una población de 69.407 habitantes, pertenecientes a comarcas como Las Hurdes, Sierra de Gata, Trasierra y Tierras de Granadilla, junto a áreas de La Vera, el Valle del Jerte y el Valle del Ambroz.

En la provincia de Badajoz, los mayores incidentes se concentraron en el municipio de Corte de Peleas tras una fuerte tromba de agua registrada alrededor de las seis de la tarde. El incremento del caudal del arroyo de la Garandina provocó la evacuación preventiva de 16 vecinos. El desbordamiento afectó directamente a cinco inmuebles próximos al cauce, de los cuales cuatro se encontraban habitados, obligando al traslado de los residentes a casas de familiares. El agua alcanzó asimismo a dos vehículos estacionados sin ocupantes en su interior y a una torre eléctrica, antes de que el nivel del cauce comenzase a descender. Las lluvias anegaron diversos espacios de la localidad, provocando daños en establecimientos comerciales como el Bar Evaristo, según detalló su propietario.

Las incidencias meteorológicas repercutieron de igual modo en la red de transportes regional, donde las acumulaciones de agua imposibilitaron la circulación en distintos tramos. En la provincia de Badajoz, las carreteras provinciales BA-022 y BA-054, que comunican Corte de Peleas con otras poblaciones, permanecieron cerradas durante más de tres horas antes de restablecer la fluidez del tráfico. Por su parte, la vía EX-300 quedó cortada a la altura de la localidad de Solana de los Barros. En la provincia de Cáceres, la acumulación de agua e inundaciones interrumpieron la circulación en la carretera CC-436, en el tramo comprendido entre Alía y Castilblanco, así como en la EX-115, a la altura de Torrejoncillo.