El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que la paz en Ucrania está «más cerca que nunca» tras mantener conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Estas declaraciones se producen en un contexto de continuos ataques entre Moscú y Kiev, y con la previsión de que ambas partes se reúnan el próximo mes junto a Estados Unidos.

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Trump ha enfatizado que el camino hacia la paz no pasa por las sanciones europeas ni los bloqueos al Kremlin. En los recientes contactos en Oslo, también participó el presidente finlandés, Alexander Stubb, considerado por Rusia como un posible mediador. Washington busca reunir a Rusia y Ucrania en la misma mesa de negociación, algo que no ocurre desde marzo, y considera importante el papel de China en este proceso.

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El papel de Rusia y China en el conflicto

Trump ha señalado que tanto Rusia como China desean ver resuelto el conflicto en Ucrania. Según el expresidente, Rusia podría haber tenido una participación más activa con Irán, pero su implicación ha sido relativamente pequeña. Trump destaca la importancia de la diplomacia para avanzar hacia la paz, con China también involucrada en el proceso.

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Por su parte, Zelenski ha mostrado disposición a «congelar» la actual línea de frente como una forma de avanzar hacia la resolución del conflicto. En una entrevista, el presidente ucraniano afirmó que Ucrania no está perdiendo la guerra, pero sí está perdiendo vidas y tiempo. Zelenski ha dejado claro que solo aceptará un statu quo si Rusia garantiza que no continuará con su ofensiva.

Continúan los ataques en Kiev

A pesar de los esfuerzos diplomáticos, los ataques en Ucrania no han cesado. Al menos una persona ha muerto y 22 han resultado heridas, incluidos cuatro menores, en una serie de ataques con misiles balísticos lanzados por las Fuerzas Armadas rusas en Kiev. Los bombardeos han causado incendios y daños significativos en viviendas y otras infraestructuras.

El distrito de Dniprovski ha registrado una víctima mortal y cinco heridos, mientras que en Pecherski, ocho personas han resultado heridas, incluidos tres menores. En Holosivski, un impacto ha dejado seis heridos, y en Sviatoshinski, un incendio ha afectado a un complejo de restaurantes. En Obolonski, dos personas han resultado heridas, y en Darnitski, los ataques han dañado infraestructuras de transporte.