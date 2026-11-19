Shenzhen (China), 19 de noviembre de 2026. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, han protagonizado un intercambio cercano y distendido este jueves en Shenzhen (China) antes de las reuniones programadas con el presidente chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre de la APEC y de la cita trilateral entre las tres potencias.

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Según la crónica de El País y las imágenes difundidas tanto por el equipo televisivo que acompaña a Trump como por el Kremlin, el saludo entre ambos mandatarios se produjo en un tono cordial previo a los encuentros previstos en la agenda de la jornada.

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Claves del intercambio entre Trump y Putin

Saludo y bromas ante las cámaras: Trump elogió el desempeño de su interlocutor («Estás haciendo un gran trabajo»), lo señaló ante los presentes y bromeó preguntando «¿Quién es ese?» antes de añadir «Es mi amigo» y estrecharle la mano.

Trump elogió el desempeño de su interlocutor («Estás haciendo un gran trabajo»), lo señaló ante los presentes y bromeó preguntando «¿Quién es ese?» antes de añadir «Es mi amigo» y estrecharle la mano. Gestos captados por el Kremlin: En las imágenes difundidas por Moscú se observa a Trump dando una palmada en la espalda a Putin e inclinándose para susurrarle algo al oído, ante lo que el mandatario ruso respondió con una sonrisa, sin realizar declaraciones en el breve tramo abierto a la prensa —que duró apenas 58 segundos antes de que los medios abandonaran la sala—.

En las imágenes difundidas por Moscú se observa a Trump dando una palmada en la espalda a Putin e inclinándose para susurrarle algo al oído, ante lo que el mandatario ruso respondió con una sonrisa, sin realizar declaraciones en el breve tramo abierto a la prensa —que duró apenas 58 segundos antes de que los medios abandonaran la sala—. Expectativas de reunión: Trump expresó su interés por la cita («Esperamos con interés nuestra reunión») y destacó que ambos se conocen desde hace tiempo, sugiriendo que del encuentro pueden salir «muchas cosas maravillosas, o al menos empezar a gestarse».

Contexto de la jornada en Shenzhen

Antecedente en la cumbre: Trump y Putin ya habían coincidido y se habían saludado la víspera en presencia del anfitrión de la cumbre, poco antes del banquete de bienvenida al que asistieron los representantes de las economías del foro APEC .

Trump y Putin ya habían coincidido y se habían saludado la víspera en presencia del anfitrión de la cumbre, poco antes del banquete de bienvenida al que asistieron los representantes de las economías del foro . Siguiente paso en la agenda: Tras este intercambio, la agenda del mandatario estadounidense contempla su encuentro con Xi Jinping en el marco de los movimientos diplomáticos que rodean a la cumbre de Shenzhen.

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