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La serie de galerías de las ponencias de Bet on Ceuta 2026 continúa con esta tercera selección de fotografías. El evento dejó numerosos momentos durante la jornada profesional, con intervenciones, asistentes, encuentros entre participantes y escenas que reflejan el ambiente vivido en esta cita celebrada en Ceuta.

En esta nueva publicación, El Periódico de Ceuta reúne más imágenes de las conferencias de Bet on Ceuta 2026, dentro de una cobertura fotográfica dividida en varias noticias para facilitar que los asistentes puedan encontrar su foto.

Esta tercera galería forma parte del especial dedicado a Bet on Ceuta 2026. Puedes seguir navegando por el resto de galerías de las ponencias para consultar más fotografías del evento.