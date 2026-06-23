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La cobertura fotográfica de las ponencias de Bet on Ceuta 2026 continúa con esta cuarta galería de imágenes. El evento dejó numerosos momentos durante su jornada profesional, con asistentes, ponentes, intervenciones y escenas que forman parte del desarrollo de esta cita celebrada en Ceuta.

En esta nueva selección, El Periódico de Ceuta recopila más fotografías de las conferencias de Bet on Ceuta 2026, dentro de una serie de publicaciones pensadas para que los asistentes puedan navegar entre las distintas galerías y encontrar su imagen.

Esta cuarta galería forma parte del especial fotográfico dedicado a Bet on Ceuta 2026. Puedes continuar revisando el resto de noticias de la serie para consultar más fotografías de las ponencias y de otros momentos destacados del evento.