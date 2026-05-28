El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció la imposición de severas sanciones contra la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA). La medida responde a lo que Washington describe como un «intento de extorsión y lucro económico de forma ilícita» a los buques comerciales que transitan por este punto estratégico para el comercio energético mundial.

La PGSA, un organismo dependiente del Gobierno iraní diseñado para gestionar las solicitudes de paso marítimo, ha sido incluida formalmente en la ‘Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas’ (Lista SDN), lo que activa un bloqueo total de sus activos bajo jurisdicción estadounidense.

Las razones de la sanción: Peajes ilegales y apoyo militar

El Gobierno de los Estados Unidos sustentó esta decisión bajo la Orden Ejecutiva 13224, acusando a la PGSA de asistir, patrocinar y proporcionar apoyo financiero, material y tecnológico al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán.

De acuerdo con el Tesoro estadounidense, las recientes exigencias de Teherán para permitir el tránsito por el estrecho de Ormuz violan las normativas internacionales. Entre las prácticas denunciadas se encuentran:

Cobro de peajes forzosos: Exigencias de pago en moneda fiduciaria, activos digitales (criptomonedas), intercambios informales o transferencias encubiertas bajo la fachada de «donaciones benéficas».

Exigencias de pago en moneda fiduciaria, activos digitales (criptomonedas), intercambios informales o transferencias encubiertas bajo la fachada de «donaciones benéficas». Espionaje marítimo: La obligación de suministrar información técnica y logística sensible sobre los buques comerciales y sus rutas.

La obligación de suministrar información técnica y logística sensible sobre los buques comerciales y sus rutas. Reivindicaciones territoriales: La publicación, por parte de la PGSA la semana pasada, de un mapa oficial en el que Irán se adjudica el control unilateral de una amplia franja de aguas a ambos lados del estrecho.

«Furia Económica»: El impacto de las medidas de la administración Trump

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, fue tajante al explicar el contexto de estas sanciones, enmarcadas en la estrategia de presión de la Casa Blanca:

«El último intento del Ejército iraní de extorsionar al comercio marítimo mundial es una prueba de que la ofensiva ‘Furia Económica’ ha dejado al régimen desesperado por conseguir dinero. Bajo el liderazgo del presidente Trump, seguiremos siendo implacables en nuestro esfuerzo por restringir su red de embarcaciones e intermediarios», declaró Bessent.

Con este movimiento, Washington busca asfixiar las fuentes de ingresos que el régimen de Teherán destina a la financiación de sus programas de armamento, sus milicias aliadas en la región y sus ambiciones de desarrollo nuclear.

Alcance y consecuencias del bloqueo de la OFAC

La inclusión de la PGSA en la Lista SDN implica una serie de restricciones financieras inmediatas y severas:

1. Congelación de activos

Todos los bienes, cuentas bancarias y derechos de propiedad de la Autoridad que se encuentren en territorio estadounidense, o en posesión de ciudadanos y empresas de EE. UU., quedan completamente bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Esta medida se extiende automáticamente a cualquier entidad jurídica donde la PGSA posea el 50 % o más de las acciones.

2. Prohibición de transacciones

Queda estrictamente prohibido realizar cualquier tipo de contribución, provisión de fondos, bienes o servicios para el beneficio de la PGSA, así como recibir cualquier recurso proveniente de dicho organismo.

3. Alerta para el sistema financiero internacional

El Departamento del Tesoro advirtió que las instituciones financieras de cualquier lugar del mundo que faciliten o participen en transacciones con la PGSA corren el riesgo inminente de ser sancionadas y perder el acceso al sistema bancario estadounidense.