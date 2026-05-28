El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aterrizó este miércoles en la capital de Kazajistán, Astaná, para dar inicio a una visita de Estado de alto nivel. Durante su estancia, el mandatario ruso mantendrá reuniones bilaterales con su homólogo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, y participará el próximo viernes en la cumbre de la Unión Económica Eurasiática (UEE).

Putin fue recibido en el aeropuerto de Astaná con los máximos honores de protocolo, que incluyeron el despliegue de una orquesta militar. Posteriormente, se trasladó a la residencia del líder kazajo para celebrar un almuerzo privado y dar comienzo a la agenda oficial.

Una relación «excepcionalmente alta» y conversaciones informales

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, adelantó a la prensa que las actividades oficiales arrancarán con conversaciones de carácter informal entre ambos jefes de Estado, un formato facilitado por la estrecha sintonía política entre Moscú y Astaná.

«Tienen una relación personal especial que les permite abordar los temas más acuciantes, tanto sobre las relaciones bilaterales como de la agenda internacional, de manera constructiva, productiva y franca», destacó Peskov.

Un encuentro histórico en cifras

Esta visita subraya la profunda alianza estratégica entre ambos países, marcando varios hitos diplomáticos:

39 encuentros: Esta reunión representa el trigésimo noveno encuentro bilateral entre Vladímir Putin y Kasim-Yomart Tokáyev.

Esta reunión representa el trigésimo noveno encuentro bilateral entre Vladímir Putin y Kasim-Yomart Tokáyev. Segunda visita de Estado: Es un hecho inusual en la práctica diplomática que un mandatario reciba dos visitas con el rango de «visita de Estado» (la de mayor honor protocolario) durante un mismo mandato presidencial.

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, explicó que esta deferencia fue una propuesta directa del Gobierno kazajo: «Se pretende destacar el nivel excepcionalmente alto de las relaciones entre nuestros dos países».

Próximo objetivo: La cumbre de la UEE

El líder ruso permanecerá en territorio kazajo hasta el viernes 29 de mayo. En esa última jornada, la atención se trasladará a la cumbre de la Unión Económica Eurasiática (UEE), el bloque de integración económica que Rusia y Kazajistán integran junto a otras naciones de la región, donde se abordarán temas de comercio, energía y cooperación regional.