Washington (AFP / El Mundo).– El secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha vuelto a colocarse en el centro de la atención pública tras la difusión de un video en redes sociales donde se le ve manipulando sin ninguna protección dos serpientes salvajes en el estado de Florida. El metraje se ha viralizado rápidamente, reavivando el debate sobre las inusuales excentricidades del funcionario y su particular historial con la fauna silvestre.

Kennedy Jr., miembro de la célebre dinastía política estadounidense y una de las figuras más controvertidas del gabinete del presidente Donald Trump por sus posturas críticas hacia las vacunas y el flúor en el agua, publicó la grabación el pasado martes en su cuenta de la red social X.

«Desalojo» de reptiles en la casa del Dr. Oz

En el video, el secretario de Salud aparece sujetando por la cola a dos ejemplares de serpientes negras. El propio Kennedy Jr. acompañó las imágenes con un texto explicativo:

«Cheryl anima la remoción de un par de Black Racers del patio del Dr. Oz», escribió, haciendo referencia a su esposa, la actriz Cheryl Hines.

El escenario del incidente añade un matiz político al suceso, ya que la vivienda pertenece a Mehmet Oz (conocido popularmente como el Dr. Oz), quien actualmente se desempeña como administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, un organismo clave que se encuentra bajo la supervisión directa del propio Departamento de Salud que dirige Kennedy.

Advertencia de las autoridades ambientales

Aunque las serpientes Black Racers son comunes en la región de Florida y, según el Servicio de Parques Nacionales de EE. UU., «no son venenosas y resultan inofensivas para los seres humanos siempre que se las deje en paz», el acto no ha pasado desapercibido para los expertos.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida reaccionó de manera indirecta al suceso recordando a la ciudadanía las pautas de seguridad estándar: se recomienda encarecidamente mantener la distancia con los animales salvajes y evitar su manipulación directa para prevenir incidentes.

Un historial de llamativos incidentes con animales

Este episodio es el último de una larga lista de polémicas y anécdotas recolectadas a lo largo de los años sobre la relación de Kennedy Jr. con la naturaleza, las cuales han vuelto a salir a la luz:

El osezno de Central Park (2014): El propio político admitió haber recogido el cadáver de un oso cachorro en una carretera de Nueva York para luego abandonarlo en Central Park junto a una bicicleta, simulando un atropello que desconcertó a la policía durante años.

El propio político admitió haber recogido el cadáver de un oso cachorro en una carretera de Nueva York para luego abandonarlo en Central Park junto a una bicicleta, simulando un atropello que desconcertó a la policía durante años. La ballena de Massachusetts: Relatos de su entorno familiar describen cómo el ahora secretario de Salud decapitó a una ballena muerta en una playa para amarrar el cráneo al techo del auto familiar con fines de estudio.

Relatos de su entorno familiar describen cómo el ahora secretario de Salud decapitó a una ballena muerta en una playa para amarrar el cráneo al techo del auto familiar con fines de estudio. Anatomía animal: Su biografía publicada detalla que en otra ocasión diseccionó el cuerpo de un mapache atropellado para extraer y estudiar partes de su anatomía.

La difusión del video ha vuelto a encender las redes entre quienes defienden sus costumbres naturalistas y quienes cuestionan si este tipo de conductas se corresponden con el perfil del máximo responsable de la salud pública estadounidense.